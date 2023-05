Bologna si prepara: al Dall’Ara in 24mila per sfidare la Roma e sognare l’Europa

La Roma si prepara ad affrontare il Bologna al Dall'Ara sotto la pioggia. Il meteo in Emilia Romagna potrebbe però concedere una tregua nelle ore della partita, ma in ogni caso saranno circa 13 i gradi segnati dal termometro. Il meteo comunque non impedirà allo stadio di essere quasi pieno, dal momento che sono previsti circa 24mila spettatori rossoblù. Una sfida attesissima tra Mourinho e il suo allievo Thiago Motta, per una partita fondamentale anche per il Bologna in chiave ottavo posto, che in caso di esclusione della Juve dalle coppe potrebbe anche valere l'Europa.