Bologna, sesto palo per Arnautovic: superato Abraham in vetta alla classifica

Il giallorosso è attualmente fermo a quota cinque

Abraham non è il più il giocatore più sfortunato della Serie A. L'inglese è stato superato da Arnautovic che contro la Sampdoria ha colpito il sesto palo in stagione diventando il calciatore che ne ha ne ha presi di più in campionato. A inizio stagione i legni per il 9 giallorosso erano diventati un incubo tanto da fargli chiedere una petizione: "Qualcuno può togliere pali e traverse?" aveva scritto sui social. Una maledizione valida tanto in campionato - dove ne ha colpiti cinque contro Fiorentina, Sassuolo, Empoli, Venezia e Spezia - quanto in Europa. Per fortuna della Roma e di Mourinho, Tammy ha aggiustato la mira e non si è più fermato. Ora punta ai record di Volk e Hitchens, entrambi a una marcatura di distanza, che sfortuna permettendo avrebbe già ampiamente battuto.