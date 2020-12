Bologna, seduta tattica per la squadra: terapie per Orsolini, in gruppo Dijks

Problemi di formazione per Sinisa Mihajlovic, che ha condotto oggi l’allenamento del suo Bologna a pochi giorni dalla sfida del Dall’Ara contro la Roma di Fonseca. Seduta tattica per il gruppo a Casteldebole, con prove di tiro e di conclusione a rete. E a proposito degli indisponibili, continuano a lavorare a parte sia Stefano Denswil sia Nicola Sansone, mentre Riccardo Orsolini e Santander hanno svolto terapie. Skorupski, grande ex della gara, ha invece lavorato in palestra. La buona notizia per Mihajlovic arriva dalla fascia sinistra, visto che Mithcell Dijks si è allenato regolarmente con i compagni e sarà probabilmente abile e arruolabile per la gara di domenica in programma alle ore 15.