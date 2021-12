Bologna-Roma, Veretout festeggia le 100 presenze in giallorosso

Il francese qualche settimana fa ha fatto una dichiarazione d'amore verso i colori giallorossi: "Ora voglio vincere qualcosa con la Roma e andare più in alto possibile"

Jordan Veretout contro il Bologna rientra in campo dopo un turno di stop a causa squalifica. Ma lo fa celebrando un grande traguardo: sono 100 le partite giocate con la maglia della Roma in tutte le competizioni. Il francese qualche settimana fa ha fatto una dichiarazione d'amore verso i colori giallorossi: "Ora voglio vincere qualcosa con la Roma e andare più in alto possibile. Il rinnovo? Il mio procuratore è in contatto con la società. Il club sa cosa deve fare, ma io sono romanista e voglio restare".