Bologna-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo le due vittorie con Sassuolo e Basaksehir la Roma di Fonseca sfida il Bologna al Dall’Ara per provare ad avvicinarsi nella parte alta della classifica. Dopo la vittoria con il Brescia in trasferta, i rossoblù sono pronti a dare battaglia ai giallorossi. L’inizio del match è previsto per domani alle 15.

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini Lo., Mkhitaryan; Dzeko.

DOVE VEDERE BOLOGNA-ROMA

Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i nostri social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info.

Bologna-Roma verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport con lo studio pre-partita a partire dalle 14.00 sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Fischio d’inizio, invece, programmato per le 15 di domenica al Dall’Ara.

Per gli abbonati anche la possibilità di seguire il match in streaming sul proprio Smartphone o Tablet grazie alla piattaforma Sky Go o l’opzione Now tv.