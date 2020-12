Bologna-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Dopo la sconfitta in Europa League la Roma torna a pensare al campionato alla ricerca della vittoria che manca da tre settimane. Fonseca dovrebbe ritrovare alcune individualità importanti, come Pellegrini e Veretout, mentre invece più indietro sulla via del rientro sembra essere Mancini. Dall’altra parte il Bologna di Mihajlovic, reduce dalla sconfitta contro l’Inter per 3 a 1. Fischio d’inizio alle 15 al Dall’Ara. Arbitra Calvarese, con la terna che sarà completata da Paganessi e Imperiale. Ruolo di IV Uomo affidato a Di Martino. Al VAR Chiffi e per l’AVAR Longo.

Bologna-Roma: probabili formazioni

Messa da parte la linea verde in Europa League, contro i rossblù torneranno di prepotenza i titolari, soprattutto in avanti. Mkhitaryan e Dzeko sicuri del posto, mentre per il terzo violino in vantaggio c’è Carles Perez, nonostante la prova opaca in coppa. In difesa Pau Lopez dovrebbe rilevare Mirante, mentre Kumbulla sostituirà Mancini affiancando Cristante e Ibanez. Veretout e Pellegrini guideranno le operazioni a centrocampo con Spinazzola a sinistra e Karsdorp a destra.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svanberg, Schouten; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Perez; Dzeko.

Bologna-Roma: orario e dove vederla in diretta tv e streaming

ForzaRoma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Bologna-Roma sarà trasmessa dalle 15 di domenica 13 dicembre in diretta streaming su Sky, sul canale Sky Sport 202, con la telecronaca di Riccardo Trevisati e il commento tecnico di Lele Adani, con il pre partita che inizierà alle 14 nel contenitore Sky Calcio Show. La sfida sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l’app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser. Un’altra opzione è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand della tv satellitare.