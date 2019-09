Bologna-Roma, Mangone: “Rossoblù sull’onda dell’entusiasmo, non partiranno battuti”

Amedeo Mangone, campione d’Italia con la Roma nel 2001, è uno dei doppi ex del match di oggi tra giallorossi e Bologna. Ecco la sua intervista al Corriere di Bologna, dove ha raccontato le sue impressioni.

Cosa si aspetta dalla gara di oggi?

Potrebbe essere la partita più interessante dell’intero weekend. Bologna e Roma sono squadre offensive con una mentalità vincente che puntano sempre a imporre il proprio gioco e a portare tanti uomini in attacco. Mi aspetto innanzitutto una gara divertente.

Il Bologna ha le potenzialità per fermare i giallorossi?

I rossoblù mi hanno sorpreso in questo avvio di stagione. L’anno scorso Mihajlovic aveva già dato una svolta nella mentalità ma adesso c’è stato davvero un salto di qualità. I primi tre risultati ottenuti sono importanti a prescindere dal valore degli avversari affrontati e portano il Bologna ad affrontare la Roma sull’onda dell’entusiasmo. I ragazzi di Mihajlovic sono consapevoli della propria forza e non partiranno battuti neanche oggi.