Bologna-Roma, le probabili formazioni di Motta e Mourinho

Domani la Roma torna in campo per sfidare il Bologna di Thiago Motta. Mourinho farà un po' di cambi in vista del ritorno contro il Leverkusen. A centrocampo torna Camara per far riposare Matic. Zalewski dal 1' al posto di Spinazzola. Panchina per uno tra Abraham e Belotti e in attacco altra chance per Solbakken. Dybala e Wijnaldun entreranno a partita in corso.