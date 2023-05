Bologna-Roma, le formazioni ufficiali di Motta e Mourinho

Senza i pezzi da 90 come Dybala, lo Special One punta su Svilar e Missori con Solbakken e Belotti in attacco

Tra una semifinale e l'altra, la Roma è chiamata a rincorrere il treno Champions League anche in campionato. Di fronte però il Bologna di Thiago Motta, squadra in salute che va a caccia di punti per superare in classifica Udinese e Fiorentina. Tante le novità di formazione per Mourinho che lancia dal primo minuto Svilar e Missori. A centrocampo si rivede Tahirovic mentre davanti tutto affidato a Solbakken e Belotti.