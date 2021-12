Bologna-Roma, le formazioni ufficiali di Mihajlovic e Mourinho

I giallorossi ritrovano Cristante che va in panchina. Mihajlovic punta tutto su Arnautovic

La Roma sfida il Bologna al Dall'Ara con un Pellegrini in meno, ma con un Cristante in più. L'ex Atalanta si è aggregato oggi ai compagni, ma inizialmente si accomoda in panchina. Nel 3-5-2 di Mourinho a centrocampo c'è Veretout, tornato dopo la squalifica, Mkhitaryan sempre più a suo agio nel nuovo ruolo, e Diawara che vince il ballottaggio con Perez. In difesa confermato Smalling, che gioca il terzo match da titolare consecutivo dopo l'infortunio. Sugli esterni gli ormai soliti El Shaarawy e Karsdorp, mentre in attacco Abraham e Zaniolo, con il secondo ancora a caccia del primo gol stagionale in campionato. Il Bologna si poggia su Arnautovic, pericolo numero uno per i giallorossi ed ex conoscenza di Mourinho. Soriano e Barrow agiranno alle sue spalle. In difesa c'è l'ex Inter Medel, ormai riadattato come centrale da Mihajlovic.