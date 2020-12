Bologna-Roma: le formazioni, diretta e risultato in tempo reale

BOLOGNA – Inizia il tour de force della Roma in vista della pausa natalizia. Fonseca in conferenza stampa ha suonato la carica e ha chiesto alla squadra 4 vittorie nelle prossime partite per restare aggrappati al treno Champions. La missione parte oggi alle ore 15.00 allo Stadio Dall’Ara, dove di fronte ai giallorossi ci sarà un Bologna che, nonostante le molte assenze, cerca il salto di qualità e la prima vittoria in un match contro una big.

Per il tecnico portoghese in settimana le buone notizie sono arrivate dall’infermeria: sono diversi i big che hanno infatti smaltito i propri acciacchi fisici e che saranno oggi a disposizione. L’undici è praticamente disegnato e costruito sull’ormai consolidato modulo 3-4-2-1: tra i pali tornerà Pau Lopez, che prenderà il posto di un Mirante non al meglio della condizione. In difesa, viste le condizioni ancora precarie di Smalling, ci sarà nuovamente Cristante, supportato dai muscoli di Ibanez e Kumbulla. Sugli esterni Spinazzola e Karsdorp, con la cerniera di centrocampo formata dal rientrante Veretout e da Villar. In avanti, vista l’assenza di Pedro per squalifica, avanzerà Pellegrini al fianco di Mkhitaryan e alle spalle dell’unica punta Dzeko.

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Poli, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

A disp.: Da Costa, Breza, Mbaye, Calabresi, Khailoti, Dominguez, Mede

All.: Sinisa Mihajlovic

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Ibanez , Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola;Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Mirante, Farelli, Bruno Peres, Smalling, Fazio, Juan Jesus, Diawara, Calafiori, Carles Perez, Borja Mayoral.

All.: Paulo Fonseca (squalificato, in panchina Nuno Campos)

Arbitro: Calvarese

Guardalinee: Paganessi e Imperiale

IV Uomo: Di Martino

VAR: Chiffi

AVAR: Tolfo