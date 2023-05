Bologna-Roma, la moviola: sgomita anche Lykogiannis in area. Orsato lascia correre

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida del Dall'Ara, diretta da Orsato

Redazione

La Roma torna in campo in Serie A. Oggi di fronte il Bologna di Thiago Motta in un match chiave per provare ancora a credere nella rincorsa Champions. La sfida sarà arbitrata da Daniele Orsato con Meli e Alassio come assistenti. Al Var Mazzoleni con Di Martino Avar. Il IV uomo è Volpi.

Arbitro: Orsato. Assistenti: Meli-Alassio. IV Uomo: Volpi. Var: Mazzoleni. Avar: Di Martino

7' - Proteste dei giocatori giallorossi per un contatto in area di Sosa che allarga il braccio e colpisce Solbakken. Secondo Orsato è tutto regolare, il contrasto non è sufficiente per decretare il calcio di rigore.

38' - Orsolini spinge Ibanez appena fuori dall'area di rigore giallorossa. L'arbitro lascia correre.

42' - Il primo cartellino giallo è per Bonifazi. Il difensore ferma fallosamente Wijnaldum che si era liberto con una prodezza e non gli permette di entrare in area.

46' - Richiamo verbale di Orsato a Mourinho.

70' - Lykogiannis atterra Ibanez in area di rigore. Situazione a limite (simile alla precedente di Sosa su Solbakken), ma Orsato lascia correre.

80' - Ammonito Orsolini. Il suo intervento non trova la palla e colpisce, invece, Zalewski.