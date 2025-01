Bologna-Roma, la moviola: corretti i rigori assegnati, ne manca uno ai giallorossi

70' - Secondo ammonito in casa Bologna: giallo per Holm dopo un intervento in ritardo su Angelino .

54' - Intervento in ritardo di Odgaard su Paredes , l'arbitro assegna vantaggio ai giallorossi e poi non prende provvedimenti nei confronti del giocatore di casa.

33' - Piede destro di Miranda sul piede sinistro di Saelemaekers in area di rigore, che era in anticipo rispetto al difensore rossoblù: Abisso lascia correre. "C’è un contatto dopo che Salemaekers si è spossessato del pallone, tra Miranda e Salemaekers stesso. Il contatto è veramente minimo, pertanto non ci sono gli elementi per un calcio di rigore. Contatto veramente molto leggero sul piede destro", l'analisi del moviolista di DAZN Luca Marelli.