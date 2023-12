Bologna-Roma, la moviola: ammoniti Llorente e Pellegrini per proteste

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida al Dall'Ara diretta da Guida

Redazione

Torna in campo la Roma, dopo la vittoria in Europa League contro lo Sheriff, per il match contro il Bologna, un vero e proprio scontro diretto per il quarto posto. A dirigere il match sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Al Var ci sarà Chiffi con Longo come AVar. Gli assistenti saranno invece Meli e Alassio. Mentre il IV Uomo è Sozza.

Bologna-Roma, la moviola: — 45'+1' - Ammonito Ferguson nel Bologna: fallo duro nei confronti di Paredes.

36' - Giallo per Pellegrini: il capitano della Roma protesta platealmente con il direttore di gara per un fallo non fischiato, Mourinho chiede spiegazione al quarto uomo.

33' - Ammonito Beukema: giallo per centrale rossoblu che trattiene El Shaarawy che era scappato in profondità.

9' - Un giallo per parte in avvio di gara, ammoniti Saelemaekers e Llorente: il belga entra in area e cade reclamando un penalty, Llorente va faccia a faccia con l'esterno del Bologna, Guida decide di ammonire entrambi.

