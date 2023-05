Bologna-Roma, la formazione titolare è la più giovane scelta da Mou in Serie A

La sfida del "Dall'Ara" tra Bologna e Roma, ancor prima di cominciare, ha già un record. Infatti, la formazione schierata in campo dal primo minuto da José Mourinho, è la più giovane in assoluto in tutta la carriera del tecnico portoghese nel campionato di Serie A. Gli undici titolari scelti, arrivano ad un età media di 25 anni e 34 giorni. In questo piccolo primato per lo Special One, determinante è stata la decisione di dare fiducia ai tanti giovani giallorossi presenti in rosa. Da Missori a Tahirovic, la Roma che affronterà i rossoblù sarà molto rimaneggiata. All'orizzonte c'è il ritorno della semifinale di Europa League contro il Leverkusen.