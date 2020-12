Bologna-Roma, infortunio per Kumbulla: fuori al 67′ per crampi

La Roma domina e contro il Bologna non ha problemi. Ma a togliere un po’ il sorriso a Fonseca ci pensa l’ennesimo infortunio muscolare, stavolta per Marash Kumbulla: il difensore albanese è stato costretto a lasciare il campo al 67′. Si è accasciato a terra poco prima che Smalling prendesse il posto di Veretout, costringendo Nuno Campos in panchina a cambiare la sostituzione. Dalla Roma fanno sapere che per l’albanese si è trattato di crampi.

Fonseca spera chiaramente di non perderlo a lungo proprio ora che invece ha recuperato Smalling. Nei prossimi giorni dovrebbe rientrare in gruppo anche Gianluca Mancini.