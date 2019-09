Bologna-Roma, il web rossoblù: “Noi tosti e coraggiosi, faremo impazzire i giallorossi”

“Tre a uno per noi e discorso chiuso”. La sintesi del momento del Bologna è tutta qui, nei commenti che accompagnano l’attesa alla sfida con la Roma e che accendono l’orgoglio di tutti i tifosi: “Con dieci punti in classifica vediamo chi ci corre dietro”. L’aria è quella dei tempi migliori, dove sognare in grande non è solo un esercizio fine a sé stesso, ma una logica conseguenza della fiducia nelle capacità della squadra: “Loro hanno giocato giovedì in Europa, speriamo possano accusare un po’ di fatica. Siamo in forma e non temiamo nessuno”.

La Roma non fa paura e il web rossoblù fatica a nascondere la voglia di una vittoria di prestigio: “Chi viene da noi deve mettersi in testa che siamo diventati una squadra tosta e coraggiosa, piena di talento e con una grande conduzione tecnica”. Lo spirito combattivo di Mihajlovic è la forza trainante in un ambiente che si è stretto intorno alla figura del tecnico: “I ragazzi seguono il mister, anche se fisicamente non si siede in panchina. E noi tifosi saremo sempre con lui”.

Lotta dentro e fuori dal campo, con l’aggiunta di un gruppo di calciatori che sembra piacere proprio a tutti: “Loro sono molto forti ma in difesa ballano. Con Orsolini, Soriano e Sansone li faremo impazzire. Oggi finisce tre a uno per noi”.