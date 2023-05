Bologna-Roma, i convocati di Thiago Motta: fuori Lucumì, Sansone non recupera

Thiago Motta ha reso nota la lista dei convocati in vista del match di domenica contro la Roma, al "Dall'Ara". I rossoblù devono fare a meno degli infortunati Sansone, Soriano, Soumaoro, Kyriakopoulos e Lucumì. Quest'ultimo è in permesso speciale, concesso dalla società, per la nascita della figlia. Le assenze si risentono soprattutto nel reparto difensivo, dove i giocatori sulla quale puntare sono solamente cinque. La gara, prevista per domenica alle 18, sarà un'occasione di riscatto per Motta. Il suo Bologna manca la vittoria da ben cinque partite consecutive.