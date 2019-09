Bologna-Roma, furia giallorossa per il rigore assegnato da Pairetto

Minuto 53, contropiede del Bologna. Passaggio in mezzo per Soriano, contrasto con Kolarov e calcio di rigore. Tante le proteste dei giallorossi, ma l’arbitro Pairetto decide comunque di assegnare il penalty senza andare però a rivedere l’episodio direttamente al Var, affidandosi semplicemente al silent check. Eppure dal replay si nota come l’esterno serbo arrivi prima sul pallone, venendo in contatto con il giocatore rossoblu leggermente dopo. A niente sono servite quindi le proteste degli altri romanisti, le stesse proteste che c’erano state anche nel corso della prima frazione di gara per un tocco di mano sospetto in area del Bologna. Anche in quell’occasione solo silent check per la squadra arbitrale.