Bologna-Roma, Cristante si è unito al gruppo. E’ a disposizione

Il centrocampista è risultato negativo al tampone di ieri sera dopo quasi 10 giorni di isolamento domiciliare. Può anche giocare titolare stasera

E' notizia di ieri ma ore è ufficiale: Bryan Cristante ha raggiunto il gruppo giallorosso a Bologna e sarà quindi a piena disposizione di Josè Mourinho per la partita di stasera. Il centrocampista, risultato positivo al Covid-19 lo scorso 20 novembre, si è negativizzato ieri sera e quindi è potuto rientrare in extremis tra i convocati del tecnico che in conferenza aveva quasi predetto la sua presenza. Una pedina importante in più a centrocampo per lo Special One che potrebbe anche schierarlo dall'inizio visto che le sue condizioni, anche durante l'isolamento domiciliare, sono state sempre buone. Sono rimasti a casa perché ancora positivi, invece, Gonzalo Villar e Felix Afena-Gyan.