Bologna-Roma, alle 14.30 la conferenza stampa di Fonseca. Nel pomeriggio la partenza

La Roma torna in campo domani alle 15 per sfidare il Bologna in trasferta. Archiviato il girone di Europa League, i giallorossi vanno verso il match insidioso del ‘Dall’Ara’, fondamentale per riprendere la corsa Champions dopo lo 0-0 col Sassuolo. Con qualche problema e incognita di formazione, Fonseca prepara la partita con la squadra di Mihajlovic che ha 6 punti in meno in classifica. Il tecnico portoghese prenderà la parola alle ore 14.30 nella sala stampa di Trigoria per la consueta conferenza della vigilia, con argomento principale la formazione anti-Bologna tra recuperi e assenze. Due ore dopo, alle 16,40, la Roma partirà dalla Stazione Termini per raggiungere in treno Bologna.