Bologna, Poli: “Con la Roma abbiamo giocato alla pari”

Le scorie della sconfitta con la Roma non sono ancora state archiviate in casa Bologna. Oggi Andrea Poli, centrocampista del club rossoblù, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con il Genoa e si è soffermato sulla gara contro i giallorossi: “Non va dimenticato che la squadra ha fatto un’ottima partita. Dal campo ho avuto una percezione molto buona della prestazione contro una squadra ottima e organizzata. Forse a livello di possesso palla hanno fatto più di noi, ma a livello di pericolosità non ho avuto la sensazione che fossero stati più pericolosi. Nel secondo tempo l’occasione più nitida è stata quella di Soriano. Anche se nel primo tempo siamo andati in difficoltà, ma ci può stare, abbiamo giocato alla pari con una grande squadra”.