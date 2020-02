Bologna, Palacio: “Mai facile affrontare la Roma ma scenderemo in campo per vincere”

Rodrigo Palacio, attaccante del Bologna, parla dopo la vittoria della squadra di Mihajlovic per 2-1 contro il Brescia. Il prossimo avversario sarà la Roma all’Olimpico e queste sono le parole del centravanti a Sky Sport: “Se questo Bologna è da Europa League? È difficile, davanti a noi ci sono molte squadre forti. Noi pensiamo a fare ciò che sappiamo, provando a vincere più gare possibili. Nella prossima partita affronteremo la Roma e non è mai facile, ma noi scendiamo sempre in campo per vincere“.