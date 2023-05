Bologna, Motta: “Con la Roma partita molto importante. Loro hanno grandi motivazioni”

Le parole del tecnico rossoblù: "Dobbiamo prepararci al massimo per affrontare questa partita"

Thiago Motta, allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match pareggiato contro il Sassuolo. L'ex Genoa e Spezia si è soffermato anche sulla prossima sfida di campionato contro la Roma: "La prossima partita sarà molto importante da giocare, in casa contro una Roma che ha grandi motivazioni e vive un buon momento". Queste le prime parole di Motta che ha poi concluso: "Dobbiamo prepararci al massimo per affrontare questa partita”. Il fischio d'inizio è in programma domenica 14 maggio alle 18.