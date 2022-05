Bologna, Mihajlovic: “Contro la Roma non fischiato un rigore netto su Orsolini”

L'allenatore rossoblù è tornato sull'episodio dell'Olimpico: "C’era una trattenuta netta. Era rigore e invece ci hanno dato fallo di mano contro”

Sinisa Mihajlovic al termine della partita persa dal suo Bologna contro il Venezia, ha parlato ai microfoni di Dazn. L'allenatore rossoblù non è convinto della deciisone dell'arbitro che ha assegnato, nonostante una On Field Review, un dubbio calcio di rigore alla squadra di casa per un contatto tra Aramu e Medel. Mihajlovic ha anche ricordato il rigore secondo lui non assegnato alla sua squadra nel precedente match di campionato all'Olimpico contro la Roma: "Il rigore non mi convince. L’arbitro ha fatto bene tutta la partita ma ha fischiato questo rigore che non riesco a capire. Medel prima tocca la palla e poi forse sfiora anche il piede di Aramu che cade anche in ritardo. Se ti chiama il Var significa che c’è qualcosa che non è chiaro. Mi ricordo anche a Roma dove c’era una trattenuta netta su Orsolini. Era rigore e invece ci hanno dato fallo di mano contro”.