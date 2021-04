Bologna, Mbaye torna in gruppo. Differenziato per Tomiyasu

Il Bologna è tornato ad allenarsi questa mattina a Casteldebole per continuare la preparazione in vista della gara contro la Roma di domenica (fischio d’inizio ore 18). Nelle fila dei rossoblù c’era anche Ibrahima Mbaye, rientrato in gruppo e quindi disponibile per la partita con i giallorossi. Tomiyasu, invece, ha svolto lavoro differenziato. La squadra, che ha effettuato una seduta tattica seguita da un focus sui calci piazzati, tornerà in campo domani, sempre naturalmente agli ordini di Sinisa Mihajlovic.