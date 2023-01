Bologna, Lykogiannis: “Con la Roma grande partita, meritavamo di più”

Il Bologna torna in campo nel Monday Night della 17esima di Serie A a caccia della prima vittoria del 2023. All'esordio di questo anno solare è arrivata la sconfitta all'Olimpico contro la Roma mercoledì scorso, 1-0 per effetto del rigore di Pellegrini al 6'. Ora i rossoblù cercano riscatto, come dichiarato dal terzino Lykogiannis, intervenuto a 'Dazn' primadella sfida con l'Atalanta:"Contro la Roma abbiamo fatto una grande partita, meritavamo di più. Stasera possiamo rifarci e portare a casa i tre punti".