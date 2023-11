Bologna, lesione al bicipite femorale per Orsolini: salta anche la Roma

Brutta tegola per la squadra di Thiago Motta con il giocatore rossoblù che dovrà restare fermo per 4-5 settimane. Fortemente a rischio la sua presenza per il match con i giallorossi del 17 dicembre

Brutte notizie per il Bologna di Thiago Motta che perde per infortunio uno dei suoi giocatori chiave, Riccardo Orsolini. L'attaccante rossoblù, infatti, ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro e, come comunicato dal club emiliano, dovrà restare fuori per 4-5 settimane. Con questo lungo stop, Orsolini dovrebbe saltare anche la sfida contro la Roma in programma 17 dicembre al Dall'Ara. Una tegola non di poco conto per il Bologna che sta facendo un campionato di altissimo livello. Il giocatore potrebbe tornare direttamente per l'ultima partita dell'anno contro l'Udinese.