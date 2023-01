Bologna, lavoro sui calci piazzati a due giorni dalla Roma: out anche De Silvestri

Manca sempre meno al ritorno in campo della Serie A. Il 4 gennaio alle 16:30, la Roma affronterà il Bologna che anche quest'oggi si è radunato presso il Centro Sportivo di Casteldebole per preparare al meglio il match dell'Olimpico. La seduta tattica è stata incentrata principalmente sui calci piazzati. Per Thiago Motta però non finiscono le cattive notizie: dopo il forfait di Bonifazi e Barrow (assenti anche oggi) e il lavoro differenziato di Zirkzee, anche Lorenzo De Silvestri ha interrotto prematuramente l'allenamento a causa di un risentimento muscolare.