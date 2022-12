Bologna, lavoro differenziato per Bonifazi e Zirkzee

L'attaccante olandese rientrerà in gruppo a fine dicembre ormai a ridosso del match contro la Roma del 4 gennaio

Ultimo allenamento della settimana per il Bologna: stamattina la squadra di Motta ha svolto una seduta atletica seguita da lavoro col pallone. Differenziato per Kevin Bonifazi e Joshua Zirkzee. La punta sta recuperando da un problema di infiammazione al tendine rotuleo sinistro. Rientrerà in gruppo a fine dicembre ormai a ridosso del match contro la Roma del 4 gennaio.