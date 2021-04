L’Inter continua a vincere. Nel posticipo della 29esima giornata di Serie A i nerazzurri vincono di misura al Dall’Ara contro il Bologna. Alla squadra di Conte basta una rete di Lukaku nel primo tempo per avere la meglio. In classifica l’Inter ruba due punti al Milan e si porta a +8 con una partita in meno. A nove giornate dalla fine l’obiettivo scudetto sembra sempre più vicino.