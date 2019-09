Bologna, i convocati di Mihajlovic per la sfida contro la Roma – FOTO

Tramite i propri canali ufficiali, il Bologna ha diramato la lista dei convocati per il match che i felsinei affronteranno domani alle 15.00 contro la Roma. Sinisa Mhajlovic dovrà fare a meno di Danilo, mentre per il resto sarà un gruppo al gran completo quello che accoglierà i giallorossi, per provare a continuare il momento positivo e allungare la striscia di risultati utili. Questo l’elenco:

Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.

Difensori: Bani, Corbo, Denswil, Dijks, Krejci, Mbaye, Paz, Tomiyasu.

Centrocampisti: Dzemaili, Poli, Medel, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Destro, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen.