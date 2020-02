Il Bologna ha comunicato tramite i propri canali ufficiali le convocazioni in vista della sfida di domani sera, in programma contro la Roma allo Stadio Olimpico. Assenze importanti quelle di Mihajlovic, che ha dovuto lasciare a casa sia Poli, Medel e Sansone. Non partirà per la Capitale neanche Federico Santander, con una squadra ricca di giovani, come il talentuoso attaccante Musa Juwara.