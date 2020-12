Bologna, Hickey positivo al Covid-19

C’è un positivo nel Bologna. Si tratta di Aaron Hickey il giovane terzino scozzese arrivato in rossoblù nel mercato estivo è risultato positivo al Covid dopo gli ultimi test effettuati: il classe 2002 era rimasto a casa, non convocato per la sfida con la Roma, a scopo precauzionale in attesa dell’esito del tampone. “l Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Aaron Hickey. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare”, la nota diffusa dal Bologna sul sito ufficiale.