Bologna, Ferguson: “Il rigore ci è costato caro”

“Siamo dispiaciuti perché oggi abbiamo sbagliato pochissimo, siamo stati attenti in fase difensiva ma il rigore ci è costato caro. - ha detto il centrocampista rossoblù Lewis Ferguson al termine della gara persa contro la Roma, ai canali del club - Nel primo tempo potevamo fare di più, alla ripresa siamo entrati in campo con un atteggiamento più positivo. Giocare all’Olimpico contro la Roma è sempre difficile: teniamo buona la prestazione e guardiamo avanti, il campionato è lungo e vogliamo fare più punti possibili. Io a Bologna sto bene e mi piace giocare in serie A, sono arrivato da sette mesi, voglio continuare a lavorare per migliorare e crescere”.