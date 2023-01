Bologna, domani alle 14 la conferenza stampa di Motta

Le parole del tecnico dei rossoblù per presentare la sfida contro la Roma

Come si legge sul sito ufficiale del Bologna, il tecnico dei rossoblù Thiago Motta parlerà domani alle ore 14 in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Roma. Il match si giocherà allo stadio Olimpico mercoledì 4 gennaio alle ore 16:30.