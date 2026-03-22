Bologna, Di Vaio: “Dopo la vittoria contro la Roma le emozioni sono state tante”

"Siamo tornati tardi di notte e abbiamo smaltito quella adrenalina nelle scorse ore", le parole del dirigente

La Roma deve ancora smaltire la delusione per il 3-4 di giovedì contro il Bologna, mentre i rossoblù se la vedranno ai quarti di Europa League contro l'Aston Villa. Marco Di Vaio, ds del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN - prima dell'inizio del match contro la Lazio - tornando sull'impresa e la qualificazione conquistata contro la Roma di Gasp. Queste le sue parole: "Dopo la vittoria contro la Roma le emozioni sono state tante, ma la nostra capacità è sempre stata quella di resettare, anche dopo un ko. Siamo tornati tardi di notte e abbiamo smaltito quella adrenalina nelle scorse ore. Dobbiamo ripartire, tenendoci aggrappati anche agli aspetti positivi avuti sul campo".