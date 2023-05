Bologna, De Silvestri: “Stiamo facendo il nostro gioco e teniamo bene la palla”

Le sue parole: "E’ un po' che non giocavo titolare ma mi sono sempre allenato bene e sto cercando di mettere in pratica tutto il sacrificio fatto negli allenamenti"

Era un po’ che non giocavi titolare. Come stai? “E’ un po' che non giocavo titolare ma mi sono sempre allenato bene e sto cercando di mettere in pratica tutto il sacrificio fatto negli allenamenti".