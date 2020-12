Bologna, De Silvestri: “Paolo Rossi un esempio”. Bigon: “Con lui se ne va un pezzo della nostra vita”

Prima del fischio d’inizio di Bologna-Roma, in programma allo stadio Dall’Ara alle ore 15, ha parlato Riccardo Bigon. Il direttore sportivo dei rossoblù si è soffermato sulla morte di Paolo Rossi, scomparso lo scorso 9 dicembre per una malattia incurabile, all’età di 64 anni. Queste le sue dichiarazioni:

RICCARDO BIGON A SKY

Se ne va un pezzo della nostra vita, un grande calciatore e un grande uomo. Un grande pezzo di tutti noi.

LORENZO DE SILVESTRI A SKY

Anche Lorenzo De Silvestri ha parlato della scomparsa del campione del mondo 1982:

Di quel mondiale ne ho sentito parlare tanto da papà e poi l’ho rivisto come tutti. Ha reso felice un popolo intero, ci teniamo a ricordare tutti Paolo Rossi. Un esempio per tutti, soprattutto per gli attaccanti. Ho un ricordo piacevole di lui, un abbraccio alla sua famiglia.