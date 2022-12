Bologna, Arnautovic: “A Roma sarà difficile, ma daremo tutto quello che abbiamo”

La lunga attesa per la ripresa del campionato sta per finire, infatti il 4 gennaio la Serie A riaprirà le porte per una seconda parte di stagione che si prospetta davvero interessante vista la lunga sosta per il Mondiale in Qatar. La Roma sarà impegnata alle 16.30 del 4 gennaio contro il Bologna di Thiago Motta. A tal proposito Marko Arnautovic trascinatore dei felsinei, ha rilasciato un'intervista al portale della Lega di Serie A , legaseriea.it parlando appunto tra i tanti argomenti, anche della gara contro i giallorossi. Queste le parole del numero 9 rossoblu: