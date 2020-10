Boldt allontana la Roma: “Voglio costruire qualcosa con l’Amburgo, non cambio idea”

Jonas Boldt allontana la Roma. Direttamente dalla Germania sono rimbalzate in Italia le dichiarazioni del direttore sportivo dell’Amburgo, scuola Völler, che è entrato nei radar giallorossi e americani del Gruppo Friedkin. A Sky Sport Deutschland, il ds ha parlato nel pre-partita del match contro il Greuther Furth: “Non vedo alcun motivo per imparare l’italiano al momento. Ho un contratto con l’Amburgo, un anno e mezzo fa ho scelto di intraprendere un percorso con questa squadra. Voglio costruire qualcosa. La mia opinione è rimasta la stessa, non è cambiata. Rinnovo? Il mio obiettivo primario resta quello di fare qualcosa con l’Amburgo, ho buoni rapporti con il consiglio direttivo”.

Circa una settimana fa il primo colloquio di Boldt con i Friedkin, in cui sembrerebbe aver fatto una buona impressione. Umore positivo confermato dal fatto che i nuovi proprietari hanno già schedulato nell’agenda personale un nuovo meeting per la prossima settimana, al quale dovrebbe partecipare anche Watts.