Bojan sogna la sua squadra di calcetto: Totti l’unico ‘intruso’ nella formazione targata Barcellona – VIDEO

Bojan Krkic e la sua squadra di calcetto. La MLS ha affidato al giocatore spagnolo il “dilemma” di scegliere cinque calciatori per formare la sua squadra personale. L’attuale attaccante del Montreal Impact, come prevedibile, ha scelto una selezione targata soprattutto Barcellona, dove è cresciuto proprio nel periodo migliore dei blaugrana. Ma tra i fenomeni Valdes, Piqué, Iniesta e Ronaldinho ne spunta un altro, l’unico ‘intruso’ rispetto al Barcellona. Si tratta di Francesco Totti: “Ha fatto una carriera incredibile con la Roma, è stato uno dei migliori calciatori al mondo e io sono fortunato ad aver giocato con lui”, ha spiegato Bojan – che ha giocato con lui nella stagione 2011/12 – sui canali social della MLS. Solo il numero 10 è stato in grado di competere con le leggende del Barcellona che ha vinto tutto ed è diventato leggenda.

