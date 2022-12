Bojan Krkic ricorda la Roma: conserva il pallone dell’esordio in Serie A

Una vecchia conoscenza della Roma, l'attaccante Bojan Krkic, ha sbloccato una serie di ricordi che comprende anche il club giallorosso. Bojan, come dimostra un video pubblicato dallo stesso calciatore sui social, possiede una stanza speciale in cui custodisce tutte le maglie della sua carriera, le medaglie, i trofei vinti e i palloni utilizzati. Tra questi palloni speciali c'è anche quello che ha siglato il suo esordio in Serie A con la maglia della Roma l'11 settembre del 2011 all'Olimpico contro il Cagliari.