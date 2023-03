Bojan annuncia il ritiro: “Mi sento realizzato. Ho giocato con grandi calciatori”

Bojan, ex attaccante della Roma, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato a 32 anni. Lo spagnolo ha parlato oggi in conferenza stampa a Barcellona. Dietro di lui c'erano tutte le maglie della squadre in cui ha giocato: "Mi sento molto realizzato, grato a tutto ciò che ho vissuto. Ho giocato per il Barça, ho giocato con grandi giocatori, ho vinto titoli. E ho giocato anche in altri campionati". Dopo aver parlato è stato tramesso un video per salutarlo dove sono intervenute persone importanti per lui. Tra i tanti personaggi del mondo dello sport c'era anche il messaggio di Walter Sabatini.