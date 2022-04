Bodo\Glimt, ecco tutte le informazioni per i tifosi attesi a Roma

All'interno della nota, si sconsiglia fortemente ai supporters norvegesi di recarsi in bar o ristoranti della zona e di indossare abiti civili per confondersi tra i turisti

Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Bodo/Glimt ha reso note alcune informazioni per la trasferta dei tifosi norvegesi a Roma. Le partenze dei sostenitori norvegesi verso l'Olimpico avverranno da Piazzale Delle Canestre con bus navette di servizio pubblico a partire dalle ore 17. All'interno della nota, oltrettutto, si sconsiglia fortemente ai supporters gialloneri di andare in bar o ristoranti della zona, viene invece raccomandato di indossare vestiti normali per confondersi tra i turisti, mostrando la sciarpa o la maschera di Knutsen soltanto al momento dell'ingresso allo stadio.