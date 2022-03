Bodo-Roma, via alla fase libera di prenotazione dell’andata di Conference

Il match è in programma il 7 aprile alle 21, mentre il ritorno si giocherà all’Olimpico il 14 aprile

Redazione

La Roma tramite il proprio sito fa sapere che è partita la fase libera di prenotazione per l'andata dei quarti di finale di Conference League in casa del Bodo Glimt. Il match è in programma il 7 aprile alle 21:00 mentre il ritorno si giocherà all’Olimpico il 14. Di seguito il comunicato con tutti i dettagli:

La prenotazione online prevede l’emissione di un promemoria pdf che darà diritto all’acquisto del biglietto per la partita attraverso un link ed un codice di accesso riservato che sarà inviato alla mail utilizzata in fase di prenotazione. Dalle ore 12.00 di venerdì 25, alle ore 16.00 di giovedì 31 marzo 2022. In tutte le fasi di vendita, potrà essere prenotato massimo un biglietto per transazione.

FASI DI PRENOTAZIONE BIGLIETTI SU ASROMA.COM

FASE 1: riservata ai titolari di Abbonamento AS ROMA 2021-22.

Dalle ore 12.00 di venerdì 25, alle 11.59 di lunedì 28 marzo 2022. Per finalizzare la prenotazione dovrà essere inserito nell’apposito campo il PNR dell’abbonamento.

FASE 2 (eventuale): prenotazione libera dalle ore 12.00 di lunedì 28, alle ore 16.00 di giovedì 31 marzo 2022.

La mail valida per l’acquisto del biglietto sarà inviata a tutti entro le ore 13 di lunedì 4 aprile 2022. In caso di più prenotazioni effettuate con lo stesso indirizzo, sarà inviata un’unica mail contenente più codici.

PREZZO BIGLIETTI

Settore Ospiti (Block C): 300 NOK (32 euro circa). Non sarà richiesto alcun pagamento in fase di prenotazione. L’acquisto avverrà direttamente sul canale di vendita messo a disposizione della società FK Bodo/Glimt.

RACCOMANDAZIONI E INFORMAZIONI PER L’ACCESSO ALLO STADIO ASPMYRA

Per accedere allo stadio sarà necessario mostrare il biglietto per il settore ospiti (Block C-Bortesupporte)

Tutte le regole di accesso in Norvegia disponibili al seguente link http://www.viaggiaresicuri.it/country/NOR

Maggiori informazioni relative ai criteri di ingresso in Norvegia disponibili qui.

L’AS Roma, inoltre, raccomanda a tutti i propri tifosi di non recarsi in Norvegia per la gara senza essere già in possesso del biglietto d’ingresso allo Stadio Aspmyra.