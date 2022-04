Bodo-Roma, infortunio per Mancini. Mourinho: “Colpa del campo di plastica”

Nei prossimi giorni le visite mediche per il difensore giallorosso

Ancora aperta la sfida tra Bodo e Roma valida per i quarti di finale di Conference League, ma arrivano i primi problemi per la squadra di José Mourinho. Gianluca Mancini verso il 68' è costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico al ginocchio destro. Al suo posto entra Chris Smalling. Nei prossimi giorni le visite mediche per il difensore giallorosso. Si spera in nulla di grave così ma il tecnico ha commentato così l'accaduto: "L'infortunio di Mancini sembra preoccupante, non sta bene, è arrivato su un campo di plastica".