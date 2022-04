Bodo-Roma, indagini della Polizia dopo l’aggressione a Nuno Santos

Il gesto di Knutsen, allenatore del Bodo/Glimt, sta trovando conferme anche in Norvegia e le Forze dell'Ordine stanno ascoltando i testimoni

Indagini della Polizia, interrogatori e possibili squalifiche. Bodo-Roma sta assumendo i contorni di un fatto di cronaca. L'aggressione a Nuno Santos da parte del tecnico Knutsen, denunciata poco fa da Lorenzo Pellegrini, sta trovando conferma in Norvegia dove le Forze dell’Ordinestanno ascoltando tutti i testimoni per appurare cause e gravità dei fatti e far partire eventualmente denunce di carattere penali. Lo stesso club di casa non smentisce né conferma e rimanda alla polizia quanto accaduto e poi raccontato dal capitano della Roma: “Ho avuto modo di vedere che è appena successo un atto davvero spiacevole. Il loro allenatore ha cominciato a dire qualcosa al nostro preparatore dei portieri e poi lo ha aggredito in maniera forte. Atti così sono un insulto alla Roma, ai giocatori e allo staff che lavorano e alla competizione. È una vergogna”. In caso tutto dovesse essere confermato scatterebbe quasi certamente anche la squalifica di Knutsen che già nella conferenza pre-partita aveva criticato Mourinho per una presunta disparità di trattamento.