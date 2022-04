Bodo, niente conferenza prepartita per Knutsen: “Vogliamo concentrarci sul calcio”

L'allenatore del Bodo/Glimt, squalificato per la partita di domani sera, non parlerà in conferenza e al suo posto ci saranno due calciatori

Non ci sarà la conferenza stampa di Kjetil Knutsen. Il Bodo/Glimt continua a scegliere un profilo basso e ai media norvegesi ha confermato la decisione di non far parlare il proprio allenatore dopo le discussioni e le polemiche di questi giorni, per evitare ulteriori polveroni. "Vogliamo concentrarci sulla partita e sull'aspetto sportivo, per il rispetto dei valori del calcio", la nota riportata da 'Dagbladet'. Al posto di Knutsen, squalificato dall'Uefa così come Nuno Santos, ci saranno due calciatori: Ulrik Saltnes e Marius Hoibraten, che prenderanno la parola allo Stadio Olimpico.