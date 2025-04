Bodo-Lazio, riunione terminata: si gioca nonostante la neve

Bodo si è svegliata sotto una tempesta di neve. Per dirla tutta, la tempesta non si è placata per tutta la notte. Ieri sera era cominciata a ritmi preoccupanti, oggi la città norvegese di 50mila abitanti oltre il circolo polare artico è sotto una coltre di neve ed è sferzata da venti che fanno calare drasticamente la temperatura. Quella ufficiale è zero, quella percepita molto più bassa. Alle 18.45 si giocherà comunque Bodo-Lazio, quarti di Europa League. Il meteo nel pomeriggio promette bene, il campo del Bodo è riscaldato e la Uefa vuole far giocare la partita. In mattinata è andata in scena una riunione che poco fa ha portato al verdetto: si gioca. In caso di slittamento sarebbe saltato anche il derby con la Roma di domenica che dovrebbe poi giocarsi lunedì sera.